Особняк князя Кочубея в Ялте выставлен на продажу за 300 млн рублей

В Ялте продается исторический особняк 1892 года постройки, принадлежавший князю Кочубею. Стоимость объекта — 300 млн руб. Это второе по дороговизне предложение среди жилых усадеб в России после московского особняка за 684,9 млн руб., пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Трехэтажный особняк площадью 825 кв. м расположен на участке в 31 сотку. Здание выполнено из известняка, толщина стен превышает 1,2 м. В доме 15 комнат, бассейн и котельная, проведен газ. Проект разработал главный архитектор Ялты Н.П. Краснов.

Самое дорогое предложение в России — московская усадьба в Замоскворечье. Трехэтажный дом площадью 723,4 кв. м на участке 2,4 сотки оценивается в 684,9 млн руб. Здание 1905 года постройки продается с ремонтом, заменены коммуникации, установлена вентиляция, но газ не подведен.

Как пояснила основатель агентства недвижимости «Безфильтров» Ригина Гордеева, покупатели такой недвижимости — представители бизнеса, приобретающие объекты как инвестиционную достопримечательность для создания резиденции или загородного офиса. Спрос на такие объекты стабилен, поскольку не привязан к стоимости кредитных ресурсов. Однако статус памятника культурного наследия и конструктивные особенности усложняют адаптацию к современным требованиям, поэтому покупатели должны иметь большой запас средств на восстановление.

Нередко подобные объекты продаются непублично — через прямые предложения крупным инвесторам, так как поиск покупателя через обычные агрегаторы малоэффективен. При этом заявленная цена может на порядок отличаться от реальной, которая определяется в процессе переговоров.

Алина Зорина