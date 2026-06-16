В Волгограде по обвинению в диверсии перед судом предстанет 17-летняя девушка

В Волгограде завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летней местной жительницы, которой предъявлено обвинение в совершении двух эпизодов диверсии (п.п. «а, б» ч. 2 ст. 281 УК РФ). Как сообщает региональное СУ СКР, дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

По версии следствия, в декабре 2025 года несовершеннолетняя в одном из мессенджеров согласилась на предложение неизвестного за деньги поджигать оборудование базовых станций сотовой связи. В отношении подельника обвиняемой, дело выделено в отдельное производство, подчеркивают силовики.

Девушка получила координаты двух вышек — в Ворошиловском и Краснооктябрьском районах Волгограда, а также подробную инструкцию. Приобретя легковоспламеняющуюся жидкость, она поочередно подожгла каждый объект и сняла происходящее на камеру мобильного телефона. Видеозаписи она отправила куратору, который обещал заплатить, однако свое обещание не сдержал.

Общий ущерб оценен в сумму более 1,5 млн руб. Расследование завершено, материалы переданы в суд.

Марина Окорокова