Футболист Заур Тарба покинул новороссийский ФК «Черноморец»

Заур Тарба и ФК «Черноморец» Новороссийска расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон, заявили в пресс-службе футбольного клуба. Футболист играл в составе команды с февраля 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В прошедшем сезоне Заур Тарба отыграл полузащитником 27 игр в первенстве России, забив один гол. Две игры хавбек спортсмен провел в Кубке России. За весь период в «Черноморце» он отыграл 39 игр.

Пресс-служба ФК «Черноморец» поблагодарила футболиста за качественную работу и пожелала успехов в дальнейшей карьере.

Накануне в ФК «Черноморец» заявили, что футбольный клуб не прошел лицензирование по финансовым критериям, что стало причиной невозможности выступления в группе «Золото» дивизиона «А» Второй лиги в сезоне 2026-2027 года. Представители клуба утверждают, что переговоры с потенциальными инвесторами велись длительное время, но финансовые гарантии ФК «Черноморец» не предоставили.

На базе Молодежной футбольной лиги планируется сформировать коллектив для выступления во Второй лиги дивизиона «Б», стартующей в марте 2027 года.

Кристина Мельникова