Треть донских компаний работает на рынке более десяти лет

Почти треть предприятий Ростовской области ведут деятельность более десяти лет. Такие данные содержатся в мониторинге состояния и развития конкуренции на рынках товаров и услуг региона, который есть в распоряжении «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Согласно исследованию, в 2025 году 32,1% опрошенных предпринимателей представляли компании, работающие на рынке свыше десяти лет. Это один из самых высоких показателей среди всех категорий бизнеса по сроку присутствия на рынке.

При этом наиболее многочисленной группой остаются предприятия со стажем работы от трех до пяти лет — их доля составила 31,4%. Еще 22,8% респондентов представляют компании, работающие от пяти до десяти лет. На бизнес моложе трех лет пришлось 30,9% участников опроса.

Таким образом, результаты мониторинга свидетельствуют о достаточно высокой устойчивости регионального предпринимательского сектора. Более половины участников исследования работают на рынке свыше пяти лет, а каждый третий бизнес смог сохранить деятельность на протяжении более десяти лет.

Авторы мониторинга отмечают, что основу предпринимательского сообщества региона по-прежнему составляют микропредприятия. Почти 73% опрошенных сообщили, что численность сотрудников в их компаниях не превышает 15 человек.

Эксперты отмечают, что значительная доля компаний с длительным сроком работы обычно рассматривается как один из признаков устойчивости деловой среды. Такие предприятия, как правило, обладают сформированной клиентской базой, налаженными связями с поставщиками и большим опытом адаптации к изменениям экономической конъюнктуры.

Мониторинг проводился среди 1 тыс. представителей предпринимательского сообщества из 53 муниципальных образований Ростовской области. В исследовании приняли участие компании из сфер торговли, услуг, сельского хозяйства, строительства и промышленности.

Валерий Климов