В Туапсе объявлена угроза атаки БПЛА
Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов введен в Туапсе. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Жителей и гостей города призвали укрыться в помещениях без окон — в коридоре, ванной, туалете или кладовой. Окон, выходящих на море, рекомендовано избегать.
Если сигнал застал на улице, следует спрятаться на цокольном этаже ближайшего здания, в подземном переходе или на подземной парковке. Использовать для укрытия автомобиль или прятаться под стенами многоквартирных домов опасно.
Граждан просят сохранять спокойствие и дожидаться отмены сигнала после того, как обстановка станет безопасной.