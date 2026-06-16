В Туапсе и Анапе объявлена угроза атаки БПЛА

Угроза атаки беспилотников объявлена на территории Анапы и Туапсе. Об этом сообщают пресс-службы муниципалитетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Жителей и гостей городов призывают укрыться в помещениях без окон — в коридоре, ванной, туалете, кладовой. Необходимо избегать окон, которые выходят на море.

Если угроза атаки БПЛА застала на улице, следует спрятаться на цокольном этаже ближайшего здания или в подземном переходе, на парковке. Использовать для укрытия автомобиль или прятаться под стенами многоквартирных домов опасно.

Граждан просят сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала после того, как обстановка станет безопасной.

Алина Зорина