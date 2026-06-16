Директор «Водоканала» прокомментировал перебои с водой в Новороссийске

Новороссийску не хватает покупной воды, а также ресурса, поступающего из собственных источников. Об этом на аппаратном совещании в администрации города 16 июня заявил директор МУП «Водоканал» Дмитрий Волга. По словам руководителя предприятия, нехватка воды особенно ощущается в летний период с учетом потерь в сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Дмитрий Волга сообщил, что среднесуточный объем воды в Новороссийске составляет от 120 до 130 тыс. куб. м. Этих показателей, как считает руководитель «Водоканала», недостаточно для обеспечения стабильного водоснабжения с учетом существующих потерь в инженерных сетях.

Для решения ситуации с потерями «Водоканал» предпринимает усилия для замены аварийных участков сетей. В 2025 году специалисты предприятия заменили 23,8 км водопроводных сетей, в 2026 году к замене планируется еще 26,59 км.

Отдельно Дмитрий Волга прокомментировал нынешнюю сложившуюся ситуацию с водоснабжением в городе. Он сообщил, что в результате проливных дождей в Троицком поселении Крымского района произошло затопление на территории Троицкого группового водопровода. В зоне подтопления на ТГВ оказались 24 артезианские скважины, их временно вывели из эксплуатации в целях безопасности. Сейчас подача воды на Новороссийск снижена на 25%.

«Раз в пять дней город остается полностью без воды. Я выезжал на водозаборы, ситуация там критическая, на данной территории введен режим ЧС. Специалисты не могут определить, когда они восстановят скважины, спрогнозировать никто не может»,— заявил Дмитрий Волга.

В целях стабилизации подачи водоснабжения «Водоканал» проводит работы по перераспределению воды. По словам директора предприятия, на сегодняшний день наиболее остро ситуация с водой стоит в районе улицы Осоавиахима и в Южном районе, где подачу перевели на графиковый режим. Люди, как отмечает Дмитрий Волга, относятся с пониманием. Он также заявил, что Неберджаевское водохранилище заполнилось, и на лето в Новороссийске прогнозировалась относительно стабильная ситуация с водоснабжением.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко поблагодарил руководителя МУП «Водоканал» за честность. Он заявил, что команда предприятия должна работать на опережение.

«Жителей не волнует, кого затопило. Им нужна вода. Соответственно, если есть сложности, вы должны работать на опережение. По остальным вопросам только слова благодарности»,— сказал глава города.

На данный момент в Новороссийске зафиксировано 18 неустраненных утечек и 51 незавершенное разрытие. С начала года МУП «Водоканал» устранил 900 порывов на сетях и восстановил 600 разрытий.

София Моисеенко