Многодетной матери из Таганрога присвоили звание «Мать-героиня»

Президент России Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» жительнице Таганрога Ирине Пащенко, воспитывающей 13 детей вместе с супругом. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Юрия Слюсаря Фото: соцсети Юрия Слюсаря

В семье Пащенко дети занимаются музыкой, танцами и рисованием. Сама многодетная мать долгое время трудилась в мастерской модельера Валентина Юдашкина. Губернатор отметил, что почетное звание «Мать-героиня» является высшей формой признания материнского подвига. Его присваивают за значительные заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.

Константин Соловьев