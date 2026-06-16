Прокуратура выясняет причины ДТП в Саратове, где пострадали 11 человек

Прокуратура Саратовской области начала проверку обстоятельств одной утренней аварии. Ведомство контролирует установление всех деталей происшествия, в котором пострадали люди, сообщает пресс-служба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Саратовской области Фото: прокуратура Саратовской области

ДТП случилось в Гагаринском районе Саратова у поселка Соколовый. Напротив строения номер один на улице Песчано-Уметская в 8 часов 10 минут столкнулись пассажирская «ГАЗель» Next и легковой автомобиль «Лада Калина». За рулем «ГАЗели» находился 46-летний мужчина, а «Ладой» управлял 56-летний водитель. Сигнал о столкновении поступил в службу спасения в 7 часов 58 минут.

В результате этого столкновения пострадали одиннадцать человек. Из «ГАЗели» медицинская помощь потребовалась девятерым, из легковой машины — двоим. В региональном минздраве уточнили, что среди раненых оказались десять мужчин и одна женщина. Всех пострадавших в состоянии средней степени тяжести доставили в больницы Саратова. Ранее сообщалось, что «ГАЗель» перевозила дорожных рабочих.

По факту аварии прокуратура организовала проверку. Надзорное ведомство выясняет, оказывались ли услуги, не отвечавшие требованиям безопасности.

Никита Маркелов