Вход на станцию метро «Нарвская» ограничат до конца лета
С 18 июня по 28 августа из-за капитального ремонта эскалатора изменится режим работы вестибюля станции «Нарвская». Вход будет закрыт или ограничен в утренние и вечерние часы пик, сообщили в метрополитене.
Ограничения будут действовать с 18 июня по 28 августа
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
По рабочим дням с 8:10 до 9:15 вход в вестибюль полностью закроют, с 16:40 до 19:00 — ограничат. Интервалы могут корректироваться с учетом пассажиропотока.
Пассажиров просят заранее планировать маршрут. Ранее аналогичные ограничения ввели на станции «Пионерская» из-за ремонта эскалатора.