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Вход на станцию метро «Нарвская» ограничат до конца лета

С 18 июня по 28 августа из-за капитального ремонта эскалатора изменится режим работы вестибюля станции «Нарвская». Вход будет закрыт или ограничен в утренние и вечерние часы пик, сообщили в метрополитене.

Ограничения будут действовать с 18 июня по 28 августа

Ограничения будут действовать с 18 июня по 28 августа

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ограничения будут действовать с 18 июня по 28 августа

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По рабочим дням с 8:10 до 9:15 вход в вестибюль полностью закроют, с 16:40 до 19:00 — ограничат. Интервалы могут корректироваться с учетом пассажиропотока.

Пассажиров просят заранее планировать маршрут. Ранее аналогичные ограничения ввели на станции «Пионерская» из-за ремонта эскалатора.

Карина Дроздецкая

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