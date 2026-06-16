Вход на станцию метро «Нарвская» ограничат до конца лета

С 18 июня по 28 августа из-за капитального ремонта эскалатора изменится режим работы вестибюля станции «Нарвская». Вход будет закрыт или ограничен в утренние и вечерние часы пик, сообщили в метрополитене.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ограничения будут действовать с 18 июня по 28 августа

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Ограничения будут действовать с 18 июня по 28 августа

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По рабочим дням с 8:10 до 9:15 вход в вестибюль полностью закроют, с 16:40 до 19:00 — ограничат. Интервалы могут корректироваться с учетом пассажиропотока.

Пассажиров просят заранее планировать маршрут. Ранее аналогичные ограничения ввели на станции «Пионерская» из-за ремонта эскалатора.

Карина Дроздецкая