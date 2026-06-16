Почти половина жителей Дона никогда не страховала имущество

Жители Ростовской области по-прежнему редко пользуются добровольным страхованием имущества. Такие данные содержатся в мониторинге состояния и развития конкуренции на рынках товаров и услуг региона, который есть в распоряжении «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно исследованию, 44,4% опрошенных жителей региона заявили, что никогда не пользовались услугами страхования имущества. Это один из самых высоких показателей среди страховых продуктов, представленных в исследовании. Еще реже респонденты обращались к страхованию жизни: 46,9% участников опроса сообщили, что никогда не оформляли такие полисы.

В целом услугами страховых компаний в 2025 году пользовались около 35% опрошенных жителей области. Наиболее востребованными страховыми продуктами остаются добровольное автострахование и добровольное медицинское страхование. Доли положительных оценок этих услуг составили 54,5% и 49,3% соответственно.

Авторы мониторинга отмечают, что структура потребительских предпочтений на страховом рынке за последний год практически не изменилась. Жители региона по-прежнему чаще приобретают полисы, связанные с автомобилями и медицинским обслуживанием, тогда как страхование имущества и жизни остается менее востребованным.

При этом пользователи страховых услуг в целом положительно оценивают работу страховых организаций. Большинство клиентов удовлетворены качеством обслуживания, возможностью дистанционного получения услуг и удобством расположения офисов. Средний уровень положительных оценок страховых компаний составил 72%, лишь незначительно снизившись по сравнению с предыдущим годом.

Мониторинг подготовлен Региональным информационно-аналитическим центром в рамках ежегодной оценки состояния конкуренции на рынках товаров и услуг Ростовской области. В опросе приняли участие 2767 жителей региона.

Валерий Климов