В акватории реки Дон находятся порядка 20 затонувших судов

В Таганрогском заливе и в акватории порта Азов находятся 20 затонувших судов, в частности, теплоход «Чичерин». Об этом сообщает издание «Ведомости Юг» со ссылкой на министерство транспорта Ростовской области.

По оценкам минтранса, объекты не помешают восстановлению водного сообщения с Мариуполем. При этом предложения по подъему судов были направлены в рамках федеральных проектов «Генеральная уборка» и «Экологическое благополучие» еще в 2023 году.

«Указанные объекты не создают угрозу безопасности мореплавания, в том числе не являются препятствием в организации регулярных перевозок пассажиров водным транспортом»,— отмечается в сообщении.

Наталья Шинкарева