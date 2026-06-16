Экс-руководителя «ЭЗОИС-Урал» оштрафовали на 3 млн руб. за коммерческий подкуп

Интинский городской суд (Республика Коми) оштрафовал бывшего главу екатеринбургской компании «ЭЗОИС-Урал» на 3 млн руб. за игнорирование проверки качества работ субподрядчика, сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Его признали виновным в совершении коммерческого подкупа (ч. 8 ст. 204 УК РФ). По данным суда, «ЭЗОИС-Урал» по договору с «Т Плюс» отвечала за строительство котельной в Инте. Позже осужденный получил 118 тыс. руб. от субподрядчика за игнорирование проблем качества работ и ее приемки с 7 мая 2024 года по 6 сентября того же года. Вскоре руководитель компании захотел получить больше от субподрядчика и выдвинул новые требования: 3 млн руб. за свои услуги.

«Однако, узнав об увольнении осужденного, предприниматель отказался выполнять данные незаконные требования, несмотря на то, что они продолжали поступать»,— сообщили в суде.

Оперативно-разыскные мероприятия и обыски в Екатеринбурге проводились сотрудниками УФСБ России по Республике Коми во взаимодействии с УФСБ России по Свердловской области.

Артем Путилов