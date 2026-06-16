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Игрок «Ростова» отметился голом на Чемпионате Мира

Нападающий футбольного клуба «Ростов» Мохаммад Мохеби отметился результативным действием на Чемпионате Мира 2026, который в эти дни проходит в США, Мексике и Канаде.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Иранец сравнял счет на 64-й минуте матча с Новой Зеландии. Встреча проходила на стадионе в американском городе Инглвуд и завершилась со счетом 2-2. Соперники иранцев по группе – Египет и Бельгия – также сыграли вничью.

Контракт Мохаммада Мохеби с «Ростовом» заканчивается 30 июня.

Константин Соловьев

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