В Череповце построят 10-этажное общежитие для сотрудников металлургического комбината

Правительство Вологодской области получило разрешение на строительство десятиэтажного общежития квартирного типа для работников металлургического комбината. Сдать объект планируется к декабрю 2027 года, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На строительство выделили 558,3 млн рублей из областного и муниципального бюджетов

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ На строительство выделили 558,3 млн рублей из областного и муниципального бюджетов

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Стоимость строительства составит 558,3 млн рублей. Средства выделят из областного и муниципального бюджетов. Проектная документация уже прошла проверку и соответствует градостроительным нормам.

Это уже второй крупный проект, реализуемый по просьбе трудового коллектива комбината. В прошлом году власти отремонтировали улицу Мира, ведущую к проходным предприятия, направив на это 1,25 млрд рублей. Всего впервые на благоустройство и развитие города поступило 14,5 млрд рублей.

Карина Дроздецкая