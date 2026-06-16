В Северной Осетии в 2026 году планируют реконструировать девять переправ

За последние шесть лет в Северной Осетии построили и отремонтировали 30 мостов. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Новые переправы возвели на ключевых участках: три моста заново построили на дороге Гизель — Кармадон — Даргавс — Дзуарикау после схода ледника Колка. Семь сооружений заменили уничтоженные наводнением 2002 года на отрезке Транскам — Верхний Згид — Мацута. Еще десять переправ появились на трассе к курорту «Мамисон».

В 2026 году планируется приступить к реконструкции девяти мостов. Четыре из них обновят на участке от Даргавса до Фиагдона, два — через реки Кауридон и Геналдон на строящемся отрезке от Горной Санибы до Кармадона. Оставшиеся три расположатся на региональных дорогах: Владикавказ — Ардон — Чикола — Лескен 2 и Моздок — Чермен — Владикавказ.

Константин Соловьев