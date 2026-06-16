«Ижевский авиационный завод» попал под санкции ЕС

Евросоюз наложил санкции на «Ижевский авиационный завод» (ИАЗ, концерн «Калашников»), специализирующийся на производстве беспилотников. Всего в санкционный список попали более 80 физлиц и организаций, пишет ТАСС со ссылкой на постановления Совета ЕС.

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В частности, под санкции попали генпрокурор РФ Александр Гуцан и ряд госслужащих, экс-омбудсмен Павел Астахов, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко и др. Среди организаций — «Лукойл — Западная Сибирь» и «Газпромнефть шиппинг», 18-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны РФ, Президентский фонд культурных инициатив.

«Эти санкции введены в дополнение к основным экономическим пакетам, поскольку ЕС пока не согласовал 21-й пакет санкций. Всем фигурантам этих списков запрещен въезд в ЕС, и их активы в странах блока должны быть блокированы, европейским организациям запрещены любые контакты с юридическими лицами, попавшими в списки»,— пишет издание.

ИАЗ известен серийным производством БПЛА «Скат 350М» самолетного типа. На сайте предприятия говорится об опыте работы более 15 лет. По данным «Чекко», завод был зарегистрирован в Ижевске в феврале 2023 года. Площадь производства — более 6 тыс. кв. м.

Напомним, в прошлом году под ограничения Европейского союза попали АО «Ижевский механический завод», входящее в группу оружейного концерна «Калашников», ООО «Аэроскан» (производит БПЛА, входит в группу Zala Aero) и его владелец и основатель Никита Захаров. В июне «Аэроскан» и концерн «Калашников» попали в санкционный список Новой Зеландии. Также санкции затронули сарапульские заводы АО «Элеконд» и АО «Сарапульский радиозавод» (СРЗ).