На Северном Кавказе отменили беспилотную опасность

В регионах Северо-Кавказского федерального округа отменили введенные ночью режимы беспилотной опасности. Соответствующие сообщения опубликовали главы субъектов и оперативные службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Ставропольском крае режим был введен в 23:55. В 8:30 губернатор Владимир Владимиров объявил о снятии режима.

В Северной Осетии о начале действия режима беспилотной опасности и возможном замедлении работы мобильной связи и интернета глава Сергей Меняйло сообщил в 1:50. В 8:44 в социальных сетях руководителя региона появилось сообщение об отмене ограничений.

В Кабардино-Балкарии о введении режима было объявлено в 1:56. В 8:41 глава республики Казбек Коков сообщил об отбое режима на территории КБР.

Константин Соловьев