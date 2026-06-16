СКР проводит проверку после гибели трех человек при пожаре в Ялте

Следователи проводят проверку по факту гибели трех человек при пожаре на территории Ялты. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Крыма и Севастополя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба следственного комитета Крыма и Севастополя Фото: пресс-служба следственного комитета Крыма и Севастополя

Утром 16 июня после тушения возгорания в жилом доме на улице Сосновой в Ялте обнаружили три тела. Сейчас на месте работают следователи и следователи-криминалисты, которые проводят осмотр места происшествия и устанавливают личности погибших.

Главным следственным управлением СКР по Республике Крым и Севастополю проводится процессуальная проверка. В рамках пожарно-технической экспертизы будет установлен точный очаг и причина возгорания.

Алина Зорина