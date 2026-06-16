Из Ростовской области экспортировали 19 тонн мяса птицы в Таджикистан

С территории Ростовской области с 8 по 11 июня досмотрели и оформили партию мяса птицы объемом 19 т. Продукция предназначена для отправки на экспорт в Таджикистан, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В ведомстве заявили, что товар признан безопасным в ветеринарно-санитарном отношении и полностью отвечает требованиям страны-импортера. Качество и безопасность подтверждены лабораторными исследованиями.

Мониторинг данных не выявил нарушений, касающихся законности происхождения экспортируемой партии.

Константин Соловьев