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Из Ростовской области экспортировали 19 тонн мяса птицы в Таджикистан

С территории Ростовской области с 8 по 11 июня досмотрели и оформили партию мяса птицы объемом 19 т. Продукция предназначена для отправки на экспорт в Таджикистан, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В ведомстве заявили, что товар признан безопасным в ветеринарно-санитарном отношении и полностью отвечает требованиям страны-импортера. Качество и безопасность подтверждены лабораторными исследованиями.

Мониторинг данных не выявил нарушений, касающихся законности происхождения экспортируемой партии.

Константин Соловьев

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