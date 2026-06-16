В Ярославле жителям сгоревшего дома на Стачек оплатят наем жилья

В Ярославле жителям, утратившим жилье в результате пожара в многоквартирном доме на улице Стачек, оплатят наем жилья из городского бюджета. Постановление об этом подписал мэр Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пожар в доме на улице Стачек в Ярославле

Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области Пожар в доме на улице Стачек в Ярославле

Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что дом №61 сгорел 29 марта, в нем были зарегистрированы 127 человек. Временная мера социальной поддержки касается оплаты фактических расходов на наем жилья. Мэр установил максимальный порог выплат в месяц: не более 13 171 руб. на одиноко проживающего гражданина, на семью из двух человек — 16 763 руб., на семью из трех человек — 21 553 руб.

Получатели выплат должны заключить договор аренды жилья. Возмещение расходов на оплату коммунальных услуг и платы за содержание жилого помещения не производится.

Меру поддержки предоставят собственникам сгоревшего жилья и зарегистрированным в доме на момент пожара при условии, что у них в собственности нет других благоустроенных жилых помещений. Помощь будет оказываться по заявлениям погорельцев, каждое из них рассмотрит комиссия мэрии.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в дальнейшем мэрия планирует расселить дом.