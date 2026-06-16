Ограничения на полеты в аэропорту Краснодара сняты
В аэропорту Краснодара сняли ограничения на полеты. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Ограничения вводились на прием и выпуск воздушных судов. Мера была необходима для обеспечения безопасности полетов.
«Ъ-Кубань» писал, что более 20 рейсов на прилет и вылет задержаны в аэропорту Краснодара. Отмененных рейсов нет.
По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов РФ ликвидировали 172 беспилотника.