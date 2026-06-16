Более 20 рейсов задержаны в аэропорту Краснодара

Более 20 рейсов на прилет и вылет задержаны в аэропорту Краснодара. Информация об этом размещена на онлайн-табло авиагавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Синкевич Фото: Маргарита Синкевич

На вылет задерживаются девять рейсов. Они должны направиться в Уфу, Москву, Анталью, Стамбул, Сургут и Екатеринбург. Отмененных рейсов нет.

На прилет задерживаются 12 рейсов. Они должны прибыть из Уфы, Екатеринбурга, Антальи, Москвы, Новосибирска, Сургута, Екатеринбурга и Душанбе. Отмененных рейсов также нет.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в аэропорту Сочи, по данным на 07:15, задерживается около 100 рейсов. Отменены два рейса из Нижнего Новгорода и Еревана.

Алина Зорина