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В Минеральных Водах 18-летний водитель без прав сбил ребенка на переходе

В Минеральных Водах водитель без прав совершил наезд на ребенка, пересекавшего дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю

Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю

Происшествие случилось накануне, 15 июня, около 22:20. По предварительной информации, 18-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ 2114, совершил наезд на восьмилетнего мальчика. Пострадавшего с тяжелыми травмами доставили в реанимационное отделение городской больницы.

Полицейские выяснили, что водитель не имел водительских прав. У него взяли биологические пробы для установления состояния опьянения. Детальные обстоятельства происшествия выясняются, проводится проверка.

Константин Соловьев

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