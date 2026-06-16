В Дагестане пострадавшим от ЧС выплатили почти 1,6 млрд рублей

В Дагестане продолжается оказание материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

По словам врио министра труда и социального развития региона Магомедзагида Кихасурова, на данный момент в Дагестане осуществили более 42 тыс. выплат на общую сумму 1 млрд 592 млн руб. Отмечается, что управления соцзащиты наладили взаимодействие с администрациями муниципалитетов для устранения пробелов при рассмотрении заявлений.

В то же время власти указали на сохраняющиеся сложности в процессе оказания соцподдержки. Препятствием для назначения выплат, в частности, является ненадлежащее исполнение органами местного самоуправления обязанностей по своевременному внесению сведений в государственный адресный реестр.

Константин Соловьев