Мигранты забаррикадировались на стройке в Петербурге, чтобы избежать проверки

Сотрудники Управления по вопросам миграции при поддержке спецполка провели рейд на стройке жилого комплекса на улице Кораблестроителей в Василеостровском районе. Несколько рабочих попытались спрятаться, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У 12 иностранцев не оказалось разрешительных документов на работу

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ У 12 иностранцев не оказалось разрешительных документов на работу

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Десятки иностранцев забили тревогу при появлении силовиков. Некоторые забрались на верхний недостроенный этаж и задвинули проход бетонной плитой, надеясь переждать проверку. Однако полицейские нашли их и заставили спуститься.

Всего проверили около сотни человек. У 12 мигрантов не оказалось разрешительных документов на работу. Им выписали штрафы с последующим выдворением из страны. Также решается вопрос о наказании работодателя, который незаконно использовал труд иностранцев.

Карина Дроздецкая