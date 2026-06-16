Над Кубанью, Крымом и другими регионами РФ сбили 172 БПЛА

Над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов РФ ликвидировали 172 беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 20:00 15 июня до 07:00 16 июня. Беспилотники сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Орловской, Тамбовской, Тульской, Ростовской, Рязанской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Алина Зорина