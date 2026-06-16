Около 100 рейсов задержано в аэропорту Сочи

По состоянию на 07:15 в аэропорту Сочи задерживается около 100 рейсов — 42 на вылет и 55 на прилет. Два рейса отменены, следует из данных онлайн-табло авиагавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

На вылет задерживаются рейсы в Стамбул, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Новосибирск, Пермь, Омск, Барнаул, Москву, Ереван, Челябинск, Сыктывкар, Мурманск, Уфу, Ханты-Мансийск, Нижний Новгород, Ташкент, Самару, Тюмень, Ульяновск, Даламан, Нижнекамск, Анталью, Сургут и Пермь.

В числе задерживаемых рейсов на прилет — самолеты из Еревана, Екатеринбурга, Челябинска, Казани, Нижнего Новгорода, Стамбула, Чебоксар, Нижнекамска, Уфы, Москвы, Антальи, Владикавказа, Перми, Тюмени, Кургана, Новосибирска, Сургута, Тбилиси, Нижневартовска, Барнаула, Саратова, Санкт-Петербурга, Самары, Даламана, Сыктывкара, Ульяновска, Омска и Ханты-Мансийска.

Отменены два рейса — из Нижнего Новгорода и Еревана.

Алина Зорина