Около 100 рейсов задержано в аэропорту Сочи

В аэропорту Сочи, по данным на 07:15, задерживается около 100 рейсов. Информация об этом размещена на онлайн-табло авиагавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На вылет задерживаются 42 рейса. Они должны отправиться в Стамбул, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Новосибирск, Пермь, Омск, Барнаул, Москву, Ереван, Челябинск, Сыктывкар, Мурманск, Уфу, Ханты-Мансийск, Нижний Новгород, Ташкент, Самару, Тюмень, Ульяновск, Даламан, Нижнекамск, Анталью, Сургут и Пермь.

На прилет задерживаются 55 рейсов. Самолеты направляются из Еревана, Екатеринбурга, Челябинска, Казани, Нижнего Новгорода, Стамбула, Чебоксар, Нижнекамска, Уфы, Москвы, Антальи, Владикавказа, Перми, Тюмени, Кургана, Новосибирска, Сургута, Тбилиси, Нижневартовска, Барнаула, Саратова, Еревана, Санкт-Петербурга, Челябинска, Самары, Казани, Даламана, Нижнего Новгорода, Сыктывкара, Ульяновска, Омска, Ханты-Мансийска. Отменены два рейса из Нижнего Новгорода и Еревана.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что ночные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи отменены.

Алина Зорина