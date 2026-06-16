Над Ростовской областью ночью уничтожили 35 БПЛА

Над территорией Ростовской области прошедшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили 35 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Дроны были сбиты в Каменске-Шахтинском, а также в Миллеровском, Тарасовском, Чертковском и Шолоховском районах. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, но будет уточняться. В настоящий момент беспилотная опасность в Ростовской области сохраняется.

Константин Соловьев