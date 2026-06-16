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Над Ростовской областью ночью уничтожили 35 БПЛА

Над территорией Ростовской области прошедшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили 35 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор Юрий Слюсарь.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Дроны были сбиты в Каменске-Шахтинском, а также в Миллеровском, Тарасовском, Чертковском и Шолоховском районах. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, но будет уточняться. В настоящий момент беспилотная опасность в Ростовской области сохраняется.

Константин Соловьев

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