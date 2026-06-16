В аэропорту Краснодара ввели ограничения на полеты
Ограничения на полеты введены в аэропорту Краснодара. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани.
Фото: пресс-служба аэропорта Краснодар
Ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов. По данным пресс-службы авиагавани, все сотрудники готовы к работе после снятия ограничений.
Перевозчики проинформируют пассажиров обо всех изменениях. Актуальную информацию о времени вылета рейса они могут узнать на онлайн-табло аэропорта.