В аэропорту Краснодара ввели ограничения на полеты

Ограничения на полеты введены в аэропорту Краснодара. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Краснодар Фото: пресс-служба аэропорта Краснодар

Ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов. По данным пресс-службы авиагавани, все сотрудники готовы к работе после снятия ограничений.

Перевозчики проинформируют пассажиров обо всех изменениях. Актуальную информацию о времени вылета рейса они могут узнать на онлайн-табло аэропорта.

Алина Зорина