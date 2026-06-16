Трассу между Полтавской и хутором Трудобеликовским перекрыли после атаки БПЛА

После атаки БПЛА временно ограничено движение транспорта на участке автомобильной дороги между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским в Красноармейском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На месте работают оперативные и экстренные службы. Водителям рекомендовано выбирать альтернативные маршруты.

По данным властей, из-за падения обломков беспилотника в станице Полтавской Красноармейского района произошло возгорание на нефтебазе. Погибших и пострадавших нет. Пожар в настоящий момент тушат.

Наталья Решетняк