Юрлица и собственники аэропортов Черноземья / Company Profile
- Контроль над ООО «Международный аэропорт Липецк» (зарегистрировано в 2022 году, до этого гавань находилась в госсобственности и управлялась ОГКП «Липецкий аэропорт») распределен между структурами «Аэрофьюэлз групп» (51%) и «Аэрофьюэлз интернешенел» (49%). Гендиректор — Олег Микрюков.
- ООО «Международный аэропорт Воронеж имени Петра I» зарегистрировано в 2014 году. Гендиректор — Роман Фроленко.
- ООО «Международный аэропорт Белгород» действует с 2016 года, гендиректор — Михаил Шаталов. Оба аэропорта принадлежат ООО «Новапорт холдинг».
- Казенное предприятие Курской области (КПКО) «Курскаэропорт» действует с 2003 года, его учредителями являются региональные министерства транспорта и автомобильных дорог; градостроительной политики, имущества и земельных отношений. Гендиректор — Валерий Стоянов.
- Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение (ТОГБУ) «Аэропорт Тамбов» зарегистрировано в 2010 году. Директор — Александр Поддубный. Учредителем является правительство Тамбовской области.