В мае жители Сочи чаще всего скачивали игры Toca Boca и «Три кота»

Магазин приложений RuStore опубликовал рейтинг самых популярных детских игр среди пользователей Сочи по итогам мая. Наиболее востребованными оказались проекты, сочетающие элементы творчества, обучения и интерактивного взаимодействия. В число лидеров вошли игры с открытым игровым пространством, образовательными заданиями и персонажами известных детских мультфильмов, рассказали «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Первое место по количеству установок заняла игра «Мир Тока Бока: все бесплатно — Toca Boca World». Проект представляет собой виртуальную песочницу, в которой пользователи могут создавать собственные истории, обустраивать пространства и взаимодействовать с игровыми персонажами. Вторую строчку рейтинга заняла образовательная игра «Ум и Хрум», ориентированная на развитие внимания, логики и базовых навыков через выполнение игровых заданий. Замкнула первую тройку еще одна версия популярной песочницы — «Мир Тока Бока все открыто».

В число наиболее скачиваемых детских игр также вошла головоломка «Water Sort: веселая сортировочная игра». Кроме того, высокий интерес у пользователей вызвали проекты по мотивам популярного анимационного сериала «Три кота». В рейтинг попали сразу несколько игр этой серии: «Три кота: приключения», «Три кота: обучающие игры для детей» и «Три кота: большое путешествие».

Среди востребованных приложений также оказалась игра «Барбоскины: Пляжное приключение», созданная по мотивам одноименного мультсериала. Подобные проекты традиционно сохраняют высокую популярность благодаря знакомым персонажам и игровым механикам, адаптированным для детской аудитории.

В RuStore отметили, что майский рейтинг отражает интерес пользователей к играм, которые совмещают развлекательные элементы с обучающими функциями. Наибольшим спросом пользовались приложения, позволяющие детям развивать воображение, внимание и навыки взаимодействия в игровой форме.

Ранее RuStore представил рейтинг самых скачиваемых мобильных сервисов среди жителей Сочи по итогам мая. Лидером по числу установок стал мессенджер «МАКС». Второе место занял сервис объявлений и услуг «Авито», третье — социальная сеть «ВКонтакте». В первую десятку также вошли OZON, VK Видео, «СберБанк Онлайн», «Госуслуги», «Яндекс Браузер с Алисой AI», «2ГИС» и Mir Pay.

До этого магазин приложений публиковал данные по итогам апреля. Тогда структура пользовательских предпочтений в Сочи также была сосредоточена вокруг цифровых сервисов, мессенджеров и приложений повседневного использования. Лидером по количеству установок оставался мессенджер «Макс», а заметную роль в рейтинге занимали навигационные сервисы и онлайн-платформы для покупок и получения услуг.

Мария Удовик