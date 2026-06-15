«ВКонтакте» вошел в топ-3 скачиваемых приложений мая в Сочи

Магазин приложений RuStore опубликовал рейтинг самых популярных мобильных сервисов среди жителей Сочи по итогам мая. Лидером по числу установок стал мессенджер «Макс». Второе место занял сервис объявлений и услуг «Авито», а третью строчку сохранила социальная сеть «ВКонтакте», рассказали «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В десятку наиболее востребованных приложений также вошли маркетплейс Ozon, видеоплатформа «VK Видео», мобильное приложение «СберБанк Онлайн», портал «Госуслуги», «Яндекс Браузер с Алисой AI», картографический сервис «2гис» и приложение платежной системы «Мир» — Mir Pay. Рейтинг отражает предпочтения пользователей мобильных устройств в Сочи по итогам последнего месяца весны.

Ранее RuStore уже публиковал данные о наиболее загружаемых приложениях среди жителей курорта по итогам апреля. Тогда структура пользовательских предпочтений также была сосредоточена вокруг цифровых сервисов, мессенджеров и приложений для решения повседневных задач. При этом в апрельском рейтинге второе место занимали «Яндекс Карты и Навигатор», а третью строчку занимал онлайн-ритейлер «Пятерочка».

По итогам апреля лидером по количеству установок также был мессенджер «Макс». В число наиболее востребованных приложений входили маркетплейс Ozon, сервис объявлений «Авито», мобильный банк «СберБанк», портал государственных услуг «Госуслуги», видеоплатформа VK Video и социальная сеть «ВКонтакте». В RuStore отмечали, что заметную роль в пользовательских предпочтениях начали играть навигационные сервисы.

Майский рейтинг демонстрирует изменение распределения позиций внутри первой десятки. На второе место поднялся сервис объявлений «Авито», а в тройку лидеров вошла социальная сеть «ВКонтакте». Одновременно в число самых скачиваемых приложений вошли сервисы электронной коммерции, банковские продукты, государственные цифровые платформы и навигационные решения.

Представленные данные свидетельствуют о сохранении высокого спроса на мессенджеры, маркетплейсы, финансовые сервисы и государственные цифровые платформы. В числе наиболее востребованных у жителей Сочи остаются приложения, связанные с коммуникацией, онлайн-покупками, банковским обслуживанием, навигацией и получением государственных услуг.

Согласно данным RuStore, по итогам мая первое место по количеству скачиваний занял мессенджер «МАКС», второе — «Авито», третье — «ВКонтакте». В первую десятку также вошли OZON, «VK Видео», «СберБанк Онлайн», «Госуслуги», «Яндекс Браузер с Алисой AI», «2ГИС» и Mir Pay.

Мария Удовик