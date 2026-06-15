Главные новости за 15 июня. Кавказ

В мае 2026 года жители Ставропольского края оформили потребкредитов на 2,5 млрд руб., что на 11,3% больше, чем в аналогичный период 2025 года — 2,2 млрд руб. Однако в сравнении с 2024 годом показатель сократился на 44,7% или 2 млрд руб. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Временно исполняющим обязанности главы Каспийска стал Арсен Шерифов. Соответствующий указ подписал врио главы Дагестана Федор Щукин, сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Ресурсоснабжающую организацию Предгорного округа оштрафовали на 1 млн руб. за отказ в подключении абонентов к сетям водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

По результатам 2025 года Дагестан занял 55 место в рейтинге социально-экономического развития регионов России, улучшив свои позиции на семь строчек и набрав 42,1 балла. В 2024 году республика находилась на 62 месте в этом рейтинге. Соответствующее исследование опубликовано «РИА Новости».

Ставропольский край занял 25 место в рейтинге социально-экономического положения регионов России по итогам 2025 года, следует из данных агентства РИА Рейтинг. Регион поднялся на две позиции вверх и набрал 55,82 балла. В 2024 году результат составлял 54,03 балла.

Транспортная прокуратура Ставропольского края ликвидировала партию молочной продукции британского и греческого производства, незаконно реализовавшуюся в одной из торговых точек краевого центра, сообщили в ведомстве.

Кабардино-Балкария за два года резко нарастила производство винодельческой продукции, сообщили «Ъ-Кавказ» в региональном Минсельхозе. Если в 2023 году выпуск виноградного вина в республике составлял 201,2 тыс. дал, то в 2024 году он вырос до 562,4 тыс. дал, а в 2025 году достиг 1,021 млн дал. Таким образом, за два года показатель увеличился более чем в пять раз. Динамика особенно заметна на фоне того, что регион в последние годы активно расширяет площадь виноградников и одновременно наращивает объем переработки.

Ставропольский край в 2025 году экспортировал сельскохозяйственную продукцию на $609,3 млн, превысив плановые показатели на 11,6%, сообщил министр экономического развития региона Антон Доронин в своем Telegram-канале.

Республики Северного Кавказа заняли лидирующие позиции по количеству проблемных полисов автогражданской ответственности, при этом отраслевые эксперты отмечают постепенное улучшение ситуации, сообщили в пресс-службе Российского союза автостраховщиков.

Университеты Ставропольского края увеличили плату за контрактное образование: новые студенты будут доплачивать на 17% больше, тогда как для продолжающих обучение рост составил 4%.

В Кабардино-Балкарии полиция задержала 43-летнего рецидивиста, который дважды обворовал 90-летнего писателя на общую сумму 431 тыс. руб., а для снятия средств с похищенной карты переоделся в женское мусульманское одеяние, сообщает пресс-служба МВД РФ.