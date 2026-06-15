Главные новости за 15 июня. Ростов-на-Дону и область

Реконструкция путепровода между Батайском и Ростовом-на-Дону обойдется в 3,3 млрд руб. По плану, работы планируется завершить за 3,2 года. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на данные пресс-службы минтранса Ростовской области. Договор с ООО «Инжпроектстрой» на создание проектной документации для реконструкции путепровода на автодороге «Северный подъезд к Батайску» министерство транспорта региона заключило в июле 2025 года.

По результатам 2025 года Ростовская область заняла двенадцатую позицию в рейтинге социально-экономического развития регионов России. Уровень показателя остался неизменным по сравнению с 2024 годом. Соответствующие данные опубликованы в исследовании «РИА Новости». Общий рейтинг региона достиг 66,5 баллов. В 2024 году он был на уровне 69,3 баллов.

В мае 2026 года в Ростовской области объем выданных потребкредитов составил 8,5 млрд руб., что на 52,7% больше, чем в аналогичный период 2025 года — 5,5 млрд руб. Однако в сравнении с 2024 годом показатель сократился на 37,2% или 5 млрд руб. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Арбитражный суд Ростовской области признал несостоятельным ООО «БЦ Форте», которое управляет бизнес-центром Forte, расположенным на проспекте Буденновском, 62/2. Резолютивная часть решения опубликована на сайте суда. В числе кредиторов, потребовавших банкротства предприятия, значатся «Альфа-Банк», «Сбербанк», а также московский ББР Банк. Сумма требований последнего составляет 1 млрд руб.

Заболеваемость эхинококкозом в Ростовской области выросла почти в два раза — в 2025 году зафиксировано 15 случаев против семи годом ранее. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора. Больше всего заражений выявили в Ростове-на-Дону — восемь случаев. По одному случаю зарегистрировали в Волгодонском, Миллеровском, Мясниковском, Октябрьском, Усть-Донецком районах, а также в Батайске и Новошахтинске.

Количество фактически работающих частных клиник в Ростовской области сократилось на 12% за 3,5 года — с 1536 до 1351 учреждения, следует из данных медтех-платформы МедРокет. Об этом сообщили аналитики компании изданию «Эксперт Юг».

Региональные власти Ростовской области опровергли информацию о введении официальных квот на реализацию автомобильного топлива после жалоб жителей на ограничения в 15 литров на одного покупателя. Областное правительство разъяснило ситуацию с ограничениями продаж горючего, которые зафиксировали автомобилисты на отдельных заправочных станциях региона.

Весь подвижной состав, не оснащенный исправными системами охлаждения, не будет допущен к пассажирским перевозкам в донской столице этим летом: такое решение озвучил губернатор Юрий Слюсарь по итогам масштабных рейдов на ключевых пересадочных узлах мегаполиса.

В 2026 году дефицит бюджета Новочеркасска достиг 224,8 млн руб., что на 12,8% больше, чем годом ранее, когда городской казне не хватало 196 млн руб. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на данные пресс-службы администрации города.

Жители Ростовской области по-прежнему редко пользуются страховыми услугами. Такие данные содержатся в мониторинге состояния и развития конкуренции на рынках товаров и услуг региона, который есть в распоряжении «Ъ-Ростов». Согласно исследованию, значительная часть опрошенных либо никогда не пользовалась страховыми услугами, либо делает это эпизодически. При этом уровень вовлеченности населения в страховой рынок заметно уступает банковскому сектору, который остается наиболее востребованным сегментом финансовых услуг.