В аэропорту Сочи задерживается 41 рейс

В аэропорту Сочи на прилет и вылет суммарно задерживается 41 рейс. Информация об этом опубликована на онлайн-табло авиагавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На вылет задерживаются 22 рейса. Они должны направиться в Ереван, Челябинск, Казань, Чебоксары, Уфу, Стамбул, Екатеринбург, Анталью, Санкт-Петербург, Новосибирск, Сургут, Пермь, Тюмень, Омск, Курган, Нижневартовск и Томск. Отмененных рейсов нет.

На прилет задерживаются 19 рейсов из Тель-Авива, Новосибирска, Тюмени, Кемерово, Антальи, Сургута, Еревана, Екатеринбурга, Челябинска, Казани, Нижнего Новгорода, Стамбула, Сыктывкара, Чебоксар, Самары, Нижнекамска и Уфы. Отменены 11 рейсов из Москвы, Тюмени, Екатеринбурга, Еревана, Самары и Нижнекамска.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Сочи ограничили прием и выпуск воздушных судов.

Алина Зорина