В Пятигорске группу китайских преподавателей научили русскому языку

Двадцать два студента и педагога из Китайской Народной Республики завершили интенсивный курс «Русский язык как иностранный» на площадке Центра знаний «Машук» в Пятигорске, где с 8 по 12 июня осваивали интерактивные форматы обучения, сообщает пресс-служба центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба центра «Машук» Фото: пресс-служба центра «Машук»

Образовательная площадка в Ставропольском крае стала местом концентрации академических контактов между двумя странами. В первой половине июня Центр знаний «Машук» организовал специализированную программу для прибывших из КНР слушателей. Инициатива реализована совместными усилиями Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и администрацией центра при участии Дирекции Всемирного фестиваля молодёжи.

В фокусе академического взаимодействия оказалась подготовка к масштабному событию — 2026 и 2027 годы официально провозглашены периодами российско-китайского сотрудничества в сфере образования. Группа из 22 человек, в состав которой вошли действующие преподаватели и учащиеся, получила не только теоретическую базу, но и возможность полного погружения в живую языковую атмосферу.

Участникам представили актуальные технологические инструменты для вовлечения китайской аудитории в процесс изучения русского языка. Слушатели детально разобрали специфику применения цифровых платформ, позволяющих сделать уроки интерактивными. По замыслу организаторов, после возвращения на родину выпускники программы станут проводниками полученного опыта, тиражируя современные методологические подходы среди своих коллег и учащихся.

Культурно-просветительский трек программы позволил иностранным гостям составить объемное представление об историческом наследии и традициях России. Организаторы уверены, что такое совмещение академической подготовки с непосредственным знакомством со страной существенно повышает мотивацию будущих переводчиков и педагогов. Пресс-служба учреждения подтвердила, что подобные интеграционные модули станут регулярной практикой накануне старта перекрестных годов сотрудничества.

Станислав Маслаков