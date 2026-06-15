В Ростовском округе на мусорном полигоне ликвидировано открытое горение

В Ростовском округе Ярославской области в деревне Хонятино полностью ликвидировано открытое горение на мусорном полигоне. Об этом сообщила заместитель председателя областного правительства Татьяна Потемкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Шатский, Вконтакте Фото: Андрей Шатский, Вконтакте

По информации МЧС на 19:45 15 июня на полигоне происходит тление мусора на площади 2,8 гектара. Госпожа Потемкина сообщила, что информация о площади возгорания в 4 гектара к настоящему моменту не соответствует действительности. Полная ликвидация возгорания еще не объявлялась. На месте работают 24 человека личного состава и 12 единиц техники. Идет проливка.

Как уточнил глава округа Андрей Шатский, пожар начался 13 июня из-за погодных условий. Местные жители начали жаловаться на неприятный запах и дым в Ростове Великом.

«Направили официальные обращения в региональное министерство лесного хозяйства и природопользования, а также в Управление Роспотребнадзора с требованием срочно организовать проверки, произвести замеры и провести лабораторные исследования качества атмосферного воздуха»,— сообщил господин Шатский.

Алла Чижова