Ярославский губернатор оценил достижения народной программы ЕР

Губернатор Михаил Евраев оценил реализацию народной программы партии «Единая Россия» (ЕР) в Ярославской области, ключевыми направлениями которой стали образование, здравоохранение, благоустройство и поддержка участников СВО. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Работаем с партией в тесной связке. Вместе строим новые школы и ФОКи, приводим в порядок дворы и парки, поддерживаем социальные проекты. Только в прошлом году в регионе открылись три новые школы. В 2026 году ввели в эксплуатацию ледовые арены в Рыбинске и Тутаеве, физкультурно-оздоровительный комплекс в Любиме. Продолжается строительство центра единоборств в Гаврилов-Яме»,— рассказал губернатор.

В программу «Наши дворы» на 2026 год включили 111 проектов. Благоустроят более 70 придомовых территорий, установят почти 40 спортивных и игровых площадок. По федеральному проекту обновят 22 общественные территории во всех округах области. Продолжится газификация населенных пунктов. Заместитель секретаря регионального отделения партии и мэр Ярославля Артем Молчанов добавил, что благодаря программе удается решать вопросы развития территорий.

Алла Чижова