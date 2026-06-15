Ростовчане пожаловались на дефицит поставщиков на отдельных рынках

Жители Ростовской области считают, что на ряде рынков товаров и услуг сохраняется недостаточное число поставщиков. Такие данные содержатся в мониторинге состояния и развития конкуренции на рынках товаров и услуг региона, который есть в распоряжении «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно исследованию, часть опрошенных потребителей отметила отсутствие заметного роста числа организаций на отдельных рынках. Респонденты указывали, что выбор поставщиков товаров и услуг остается ограниченным, а уровень конкуренции в некоторых сферах недостаточным для формирования комфортных условий для потребителей.

Наиболее часто подобные оценки фиксировались на рынках, где число участников традиционно ограничено высокими затратами на вход, необходимостью получения лицензий или значительными инфраструктурными требованиями. Авторы мониторинга отмечают, что в таких условиях потребители реже замечают появление новых компаний и изменение конкурентной среды.

При этом в целом большинство жителей региона положительно оценивают уровень конкуренции на большинстве исследуемых рынков. Однако на отдельных направлениях потребители по-прежнему связывают существующие проблемы с недостаточным количеством поставщиков и ограниченным выбором товаров и услуг.

Эксперты отмечают, что дефицит участников рынка может отражаться не только на ассортименте, но и на уровне цен, качестве обслуживания и скорости внедрения новых сервисов. Именно поэтому увеличение числа игроков традиционно рассматривается как один из ключевых факторов развития конкурентной среды.

Мониторинг проводился Региональным информационно-аналитическим центром среди 2767 жителей Ростовской области в 54 муниципальных образованиях региона. Исследование посвящено оценке состояния конкуренции на рынках товаров и услуг, а также восприятию потребителями качества и доступности различных сервисов.

Валерий Климов