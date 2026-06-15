В КБР рецидивист переоделся женщиной и украл деньги у 90-летнего писателя

В Кабардино-Балкарии полиция задержала 43-летнего рецидивиста, который дважды обворовал 90-летнего писателя на общую сумму 431 тыс. руб., а для снятия средств с похищенной карты переоделся в женское мусульманское одеяние, сообщает пресс-служба МВД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МВД России Фото: пресс-служба МВД России

Необычное преступление раскрыли сотрудники МВД России в республике. Злоумышленник с судимостью сначала завязал знакомство с пожилым автором на местном рынке. Пенсионер рассказал новому приятелю о своём литературном творчестве и пригласил посмотреть на рукописи у себя дома.

Воспользовавшись доверчивостью хозяина, гость вытащил из ящика письменного стола крупную сумму — 325 тыс. руб. наличными. Однако на этом аферист не остановился.

Спустя время мошенник вновь нанес визит доверчивому литератору. Во время второго посещения он незаметно присвоил кошелек пенсионера, в котором находились 6 тыс. руб. и банковская карта со 100 тыс. руб. На пластике был записан пин-код.

Для обналичивания средств через банкомат преступник придумал оригинальный способ маскировки. Он попросил у знакомой женщины мусульманскую одежду, полностью скрывающую лицо, и в таком виде отправился снимать деньги, надеясь обмануть камеры видеонаблюдения.

Однако правоохранители вычислили и задержали подозреваемого. К моменту ареста большая часть похищенного была растрачена — дома у него обнаружили лишь 43 тыс. руб. По данному факту следственными органами возбуждены уголовные дела по статье о краже.

Станислав Маслаков