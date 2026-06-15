Инвестиционные услуги остаются невостребованными у жителей Дона

Большинство жителей Ростовской области не пользуются услугами брокерских компаний. Такие данные содержатся в мониторинге состояния и развития конкуренции на рынках товаров и услуг региона, который есть в распоряжении «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Согласно исследованию, 87,6% участников опроса сообщили, что никогда не обращались к брокерам и не могут оценить ситуацию на этом рынке. Таким образом, брокерские услуги остаются одним из наименее востребованных сегментов финансового рынка среди населения региона.

Лишь немногим более 12% респондентов смогли оценить уровень конкуренции среди брокерских организаций. При этом среди пользователей таких услуг преобладают положительные оценки доступности рынка и количества его участников.

Для сравнения, банковскими услугами пользуется подавляющее большинство жителей области. По данным мониторинга, оценить ситуацию на банковском рынке смогли 88,5% опрошенных, что делает его самым массовым сегментом финансовых услуг в регионе.

Эксперты связывают низкую вовлеченность населения в брокерские услуги с консервативной моделью финансового поведения. Жители региона по-прежнему предпочитают традиционные инструменты сбережения и управления средствами — банковские вклады, счета и платежные сервисы, тогда как инвестиции на фондовом рынке остаются нишевым продуктом.

Мониторинг проводился Региональным информационно-аналитическим центром среди жителей Ростовской области в рамках оценки состояния конкуренции на региональных рынках товаров и услуг. В исследовании приняли участие около 3 тыс. респондентов.

Валерий Климов