Опрос: большинство ростовчан никогда не пользовалось страховками

Жители Ростовской области по-прежнему редко пользуются страховыми услугами. Такие данные содержатся в мониторинге состояния и развития конкуренции на рынках товаров и услуг региона, который есть в распоряжении «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно исследованию, значительная часть опрошенных либо никогда не пользовалась страховыми услугами, либо делает это эпизодически. При этом уровень вовлеченности населения в страховой рынок заметно уступает банковскому сектору, который остается наиболее востребованным сегментом финансовых услуг.

Авторы мониторинга отмечают, что среди причин отказа от страхования респонденты чаще всего называли отсутствие необходимости в таких услугах, недостаток свободных средств и недоверие к страховым продуктам. Часть участников опроса также заявила, что не видит существенной пользы от приобретения полисов за пределами обязательных видов страхования.

В то же время потребители, пользующиеся услугами страховых компаний, в целом положительно оценивают уровень конкуренции на этом рынке. По мнению экспертов, это свидетельствует о том, что основным ограничением для развития страхования остается не качество услуг, а сравнительно низкий спрос со стороны населения.

На фоне высокой популярности банковских вкладов и кредитных продуктов страховые услуги продолжают занимать гораздо более скромное место в структуре финансового поведения жителей региона. Эксперты связывают это с осторожным отношением населения к долгосрочным финансовым инструментам и стремлением в первую очередь решать текущие потребительские задачи.

Мониторинг проводился Региональным информационно-аналитическим центром среди жителей Ростовской области в рамках оценки состояния конкуренции на региональных рынках товаров и услуг. В исследовании приняли участие около 3 тыс. респондентов.

Валерий Климов