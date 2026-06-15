Оператор по вывозу отходов в трех районах Дагестана оштрафован за плохую работу

Компания «Благоустройство-1», ответственная за сбор и вывоз мусора в трех районах Дагестана, заплатит административный штраф за несоблюдение санитарных норм при работе с твердыми коммунальными отходами, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Дагестана Фото: Прокуратура Дагестана

Дагестанское управление Роспотребнадзора по итогам проверки оштрафовало ООО «Благоустройство-1» за нарушение требований санитарного законодательства. Компания работает региональным оператором по обращению с ТКО на территории Ботлихского, Цумадинского и Ахвахского районов.

Контрольные мероприятия инициировала Ботлихская межрайонная прокуратура, которая изучила соблюдение норм санитарно-эпидемиологического благополучия в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Проверка показала, что мусороперерабатывающая организация не выполняла в полном объеме свои функции по обеспечению деятельности в области работы с твердыми коммунальными отходами на подведомственных территориях.

На основании выявленных фактов прокуратура инициировала административное производство против ООО «Благоустройство-1» по статье 6.35 части 1 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Данная статья предусматривает ответственность за игнорирование санитарно-эпидемиологических стандартов при работе с отходами производства и потребления.

Территориальное подразделение управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан в Ботлихском районе рассмотрело материалы дела и вынесло постановление о назначении организации денежного взыскания.

Станислав Маслаков