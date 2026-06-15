РЖД возобновили реализацию билетов на южные направления России

Российские железные дороги возобновили реализацию железнодорожных билетов на южные маршруты страны после временной приостановки, связанной с планируемыми изменениями в расписании движения составов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Компания РЖД восстановила возможность приобретения проездных документов на железнодорожные маршруты, ведущие в южные регионы Российской Федерации. Об этом 15 июня сообщили представители холдинга информационному агентству ТАСС.

Реализация билетов осуществляется поэтапно. Ранее продажи были временно заморожены из-за необходимости внесения корректив в график движения поездов, запланированных на сентябрь 2026 года.

«Открыта продажа билетов на ряд поездов в сообщении с Югом России, приостановленная ранее в связи с корректировкой графика движения в сентябре 2026 года», — отметили в пресс-службе компании.

Железнодорожный оператор планирует внести изменения в расписание и направления части составов дальнего следования, которые отправятся с 8 сентября. Причиной модификации стали запланированные ремонтные мероприятия на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Корректировки затронут также составы, курсирующие от вокзалов курортных зон Черноморского побережья и региона Кавказских Минеральных Вод. Пассажиры смогут ознакомиться с обновленным расписанием и приобрести билеты на скорректированные рейсы.

Восстановление продаж позволит туристам и жителям планировать поездки на популярные южные направления, включая курортные города и санаторно-курортные комплексы региона.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», ОАО «РЖД» временно приостановило продажу билетов на ряд поездов, в том числе следующих из Кавминвод. «В связи с проведением в сентябре ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре расписание и маршруты некоторых поездов дальнего следования отправлением с 8 сентября будут скорректированы. По этой причине продажа билетов на них временно приостановлена»,— отметили в пресс-службе.

Станислав Маслаков