Арбитражный суд определил стоимость Дома офицеров во Владикавказе в 2 рубля

Арбитражный суд РСО-Алании обязал ООО «Балчуг» передать государству исторический комплекс в центре Владикавказа общей площадью почти 6 тыс. квадратных метров всего за 2 руб., следует из решения суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Судебное разбирательство между Министерством госимущества и земельных отношений Северной Осетии и ООО «Балчуг» завершилось 10 июня принятием решения в пользу ведомства. Компанию принудили заключить соглашение о продаже памятника архитектуры по символической цене.

Речь идет о комплексе зданий по адресу площадь Ленина, 1, включающем Общественное собрание города Владикавказа и гостиницу «Бристоль». В советский период, с 1920 по 1937 годы, сооружение функционировало как Дворец труда. В настоящее время объект известен как Дом офицеров.

Общая площадь строения составляет 3937,9 квадратных метров, земельный надел — 2100 квадратных метров. Весь комплекс имеет статус объекта культурного наследия.

Судебная тяжба началась в августе 2023 года, когда министерство первоначально требовало выкупа по цене 12,56 миллиона рублей. Представители ООО «Балчуг» выразили несогласие с такой оценкой и потребовали проведения независимой экспертизы.

В ходе разбирательства назначались множественные оценочные экспертизы, результаты которых не устраивали истца. На финальном заседании суд отклонил ходатайство ответчика о проведении дополнительной экспертизы.

Окончательное заключение эксперта определило рыночную стоимость памятника архитектуры в 1 руб., аналогичную сумму назначили за земельный участок.

Помимо основного решения, суд постановил взыскать с ООО «Балчуг» компенсацию экспертных расходов министерства в размере 300 тысяч рублей. Дополнительно в федеральный бюджет направят государственную пошлину 6 тыс. руб.

Ответчик вправе обжаловать вердикт в Шестнадцатом арбитражном апелляционном суде в месячный срок с момента вынесения полного текста решения.

Станислав Маслаков