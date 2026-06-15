В Дагестане построят семь образовательных учреждений в пострадавших районах

Правительство Дагестана обсудило строительство семи образовательных учреждений в районах республики, пострадавших от неблагоприятных погодных условий весной 2026 года, сообщает пресс-служба кабмина республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Дагестана Фото: Пресс-служба правительства Дагестана

Глава кабинета министров Дагестана Магомед Рамазанов провел рабочее совещание, посвященное строительству образовательных объектов в муниципалитетах, которые пострадали в результате стихийного бедствия.

Федеральный центр 3 июня утвердил распоряжение о предоставлении региону 2,057 млрд руб. на восстановительные работы. Финансирование направят на реконструкцию 36 образовательных учреждений, которые получили повреждения из-за комплекса неблагоприятных метеорологических условий в марте-апреле прошлого года.

«Данный вопрос находится под личным контролем главы региона Федора Щукина. Все заинтересованные ведомства и муниципальные власти должны объединить усилия для завершения проектов в установленные сроки», — подчеркнул премьер-министр республики.

Из выделенных средств профинансируют возведение семи быстровозводимых сооружений с обустройством прилегающих территорий. В списке объектов значатся шесть школьных зданий и одно дошкольное учреждение.

Новые школы появятся в населенных пунктах: Адильотар Хасавюртовского муниципалитета, Новоцилитли, Ириб Чародинского района, Рукель и Араблинское Дербентского района. В селе Агачаул Карабудахкентского района построят пищеблок для образовательного учреждения. Детский сад разместят в городе Дагестанские Огни.

Участники совещания заслушали отчеты о ходе подготовительных мероприятий. В настоящее время завершается выбор земельных участков для размещения конструкций, определяются параметры инженерных коммуникаций — систем водоснабжения, канализации, отопления и электроснабжения.

Станислав Маслаков