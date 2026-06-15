В Ставропольском крае утвердили программу развития автотуризма до 2035 года

Региональные власти Ставрополья одобрили долгосрочную концепцию развития автомобильного туризма, рассчитанную до 2035 года, которая предполагает формирование десяти туристических направлений и модернизацию дорожной инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края анонсировало принятие стратегии развития автомобильного туризма, охватывающей период с 2026 по 2035 годы.

Концепция предусматривает формирование десяти туристических направлений для автомобилистов. Восемь из них будут проложены в пределах региональных границ, а два получат межрегиональный статус, соединив Ставрополье с соседними территориями.

Параллельно с созданием маршрутной сети власти планируют модернизировать дорожную инфраструктуру. Вдоль туристических трасс появятся пять станций придорожного обслуживания и пара многофункциональных площадок для автомобильных путешественников.

Особое место в программе занимает расширение гостиничной базы. К завершению реализации стратегии количество сертифицированных объектов размещения, интегрированных в туристические маршруты, достигнет 24 единиц.

Цифровизация туристической отрасли также получила приоритетный статус в региональной программе. Устойчивое подключение к глобальной сети и операторам сотовой связи будет гарантировано на 99 дорогах, составляющих туристическую маршрутную сеть.

Представители краевого министерства подчеркивают растущую популярность автомобильных путешествий среди туристов. Данный вид отдыха предоставляет путешественникам свободу в составлении индивидуального графика поездки и возможность корректировать план передвижения в процессе путешествия. Региональное руководство возлагает надежды на природное богатство Ставрополья, памятники культурного значения и действующую туристическую базу как на основные факторы, способствующие успешному развитию автомобильного туризма в крае.

Станислав Маслаков